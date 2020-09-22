不少人都明白從手指頭可以發現身上的疾病，腎臟科醫師洪永祥在節目上分享，一名婦人因為做指甲彩繪時被美甲師發現，不僅月牙超大，甚至連指甲形狀都長得詭異，被建議到皮膚科就診，沒想到半年後就不幸開始洗腎。

洪永祥在節目《醫師好辣》上透露，一名50多歲的婦人和女兒一起做指甲彩繪，但美甲師一看到她的所有指甲月牙面積超過2分之一，且形狀凹下去，就像「匙狀甲」一樣，因此立刻建議婦人去就醫。

洪永祥表示，婦人到皮膚科就診後發現，下肢有嚴重水腫，因此又轉介到腎臟科看，他說，「這一看就是我的病人，婦人經常有泡泡尿，大概10幾20年，都不當一回事」，檢查後果然發現，腎絲球過濾率剩下十分，15分以下就是第五期，婦人已經到了末期。

腎臟科醫師洪永祥分享收治過的病例。（摘自YT《醫師好辣》）

洪永祥解釋，婦人的指甲並不是月牙白，由於指甲是透明的，可以看到甲床、肉的顏色，貧血時就會特別白，而像湯匙一樣凹下來，那是因為缺鐵、貧血，而這位婦人下肢水腫，連她的甲床也會水腫，事實上是甲床在積水又貧血。

洪永祥補充，這樣就是腎臟問題，這位婦人後來過了半年也就開始洗腎，所以身體上一些細微的變化，也會牽扯到內科嚴重的疾病。

(中時新聞網)