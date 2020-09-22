輔導處主任周明珍指出，校內已經數年達成「零廚餘」的環境。（吳康瑋攝）

吉慶國小透過導入黑水虻養殖計畫，讓校園內的廚餘回收不再成問題。（吳康瑋攝）

號稱全台唯一的黑水虻養殖機。（吳康瑋攝）

學生們可以在雞舍中撿拾到母雞下的蛋。（吳康瑋攝）

成蟲的黑水虻會在空中飛舞，但是只吃露水非常環保。（吳康瑋攝）

雞群們也愛搶食黑水虻。（吳康瑋攝）

新北市瑞芳區吉慶國小以魚菜共生聞名，副總統賴清德22日親自走訪時更直言，自己對吉慶國小已是久仰大名，對此，吉慶國小校長簡聰義指出，吉慶是原生溪魚的復育學校，因此結合學校食農教育其他課程，不僅學習搭建「同理心」與「責任心」培養孩子良好的生活，更結合農委會推行的「黑水虻」一舉建立校內食農循環體系，讓科技農業垂直種植學區，帶著孩子走出教室和生態互動。

吉慶國小輔導處主任周明珍指出，校內已經數年達成「零廚餘」的環境，除了讓孩子們體悟到惜食的重要，更配合黑水虻養殖計畫的導入，讓校園內的廚餘回收不再成問題，她指出，過去尚未導入計畫時，全校師生的廚餘就要好大一大桶，每天由環保局派垃圾車來載走，不僅是一個費用，對環境也是一個負擔，但在現在以黑水虻的應用，不只可以節省下回收費用，更可以藉由養殖的施行，帶動孩子們體驗一系列的生命教育。

周明珍表示，校內衍生的廚餘回收堆積，再以特殊儀器烘乾碾碎後，可以直接混著咖啡渣投食、養殖給黑水虻，在數以萬計的黑水虻將廚餘進食處理掉後，排出的廢棄物會成為最佳的肥料，替土壤帶來動力，另外，黑水虻也是動植物最佳的肥料，

四年孝班的蘇同學受訪時指出，學校有就黑水虻及牛肉、豬肉進行比較，跟帶有高油質的豬牛相比，黑水虻的熱量較低，蛋白質比率不僅較高、還較為優良，他說，養殖方便更只要18天就能長成成蟲，並且投食給養殖魚或是給校內的雞隻、鵪鶉食用都非常方便，並且校內的雞隻、鵪鶉所下的有機蛋，不只好吃、又很營養，令他常常吃到欲罷不能。

對此，農委會畜產試驗所助理研究員梁世祥指出，黑水虻更是一種完全變態類的昆蟲，也被譽為「大自然清道夫」，平均只要1公克的黑水虻幼蟲，便可以在5個小時內處理消化掉足足40公斤的廚餘，他指出，雖然黑水虻是農委會自99年起才開始研究，所以尚未將其架構完全建構完成，但日後待農委會將其風險評估控管完成後，將會進行良善的管理，並推廣應用在更多產業。

吉慶國小家長會長游璩駿指出，在近日已完成「零廚餘」的目標，除了在校內結合學校食農教育其他課程建立完成推廣食農循環體系外，更建置「黑水虻養殖教學區」、「鵪鶉雞養殖實驗教學區」及打造「農業科技體驗教室」，導入物聯網應用科技透過科技自動化監控、管理，透過網頁即時顯示監控各種環境數據，在校或是在家都察得到，他強調，「戶外觀察」與「體驗活動」的實境學習，除了提供學童們最佳化的學習場所，也提早讓學童適應多元化學習環境的育成。

(中時 )