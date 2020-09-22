獨／扯爆！「報紙堆20年」滿屋淪廢墟 驚見屋主身分超大咖

真的好誇張！新北市板橋某處公寓，屋內驚見「報紙山」、垃圾四散，甚至飄出惡臭味，景象相當驚人。《中時新聞網》記者實際找到屋主，並獨家接受訪問，滿屋雜物原因曝光。

滿屋堆放雜物，景象驚人。(照片/游定剛 拍攝)

走進屋內，以為來到垃圾場，很難相信髒亂環境居然有人住，映入眼簾的卻是堆放陳年報紙、雜誌書籍，滿成一座座山，幾乎快疊到天花板，往屋裡移動，狹小環境空間，垃圾雜物、用過便當盒、寶特瓶四散，已難以辨別屋內格局，記者寸步難行，深怕遭堆高雜物坍塌下來。

報紙、雜物囤積屋內超過20年，幾乎沒空間可行走。(照片/游定剛 拍攝)

事實上，屋主竟是台灣知名影評人，本名「李幼新」後改名為「李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥」，留著一頭蓬鬆亂白髮，成他的招牌特色，長年獨居在板橋某處公寓裡。記者好奇詢問「為什麼家裡堆放這麼多報紙?」李認為，今日事，今日畢，我每天都有看報紙、雜誌習慣，但內容太多看不完，又很捨不得丟，總覺得一定還有可學習的地方沒看到，他憶起小時候家裡很窮，買到書本、雜誌是很珍貴的，所以很捨不得丟。

屋內走道堆滿垃圾包、雜物，環境相當髒亂。(照片/游定剛 拍攝)

「我平常都會習慣隨手關燈，但不是為了省電」李坦言，家裡凌亂環境，很害怕燈泡壞掉，會難以請人來修繕，像客廳、房間燈泡，從1998年開始，還好到現在從沒壞掉、也沒換過。李更透露，夜晚屋內視線燈源微弱，加上內室囤積物擺放，不僅行動上，還時常得面臨會崩塌壓、刮傷身的困擾。記者詢問是否需幫請清潔隊來協助處理?念舊、惜物的李坦言，雖說東西很多，找人來清理一勞永逸，卻連說3次不用，婉拒記者好意。

屋主是資深影評人李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)