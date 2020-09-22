徐至琦近年從綜藝圈轉戰手搖飲市場，投入「茶與布朗」在大陸展店300家，年營業額破億萬人民幣，職銜為執行董事的她經營3、4年後賣掉公司，現在成為身家累積超過上億的CEO，轉職生涯相當精采。她與何嘉文、方季惟22日出席抖音平台微戲劇、綜藝節目《女生宿舍之一室三間》發布會，分享一路走來的致富人生。

徐至琦一開始到大陸經商，從事慈善事業，因認識很多企業家開始經商，「當時我瘋狂掉頭髮，一個人面對所有壓力，把自己弄得跟男人一樣，真的很有挑戰性。」她2013年被大陸深圳華娛衛視找去當主播，隨即主持節目《CEO實幹實錄》，聽到許多企業家分享創業心得，讓她進而對商業領域產生興趣，經過1年的思考決定開手搖飲，現在對於過去跑通告的日子沒有眷戀，反而比較想投資電影或做節目。

何嘉文與方季惟出席活動。（方時娛樂提供）

徐至琦笑稱5年來拚事業，根本沒時間談戀愛，家人催到乾脆放棄，現在就是全心把事業做好，「我希望做什麼像什麼，忙到連飯都經常忘記吃」。

(中時 )