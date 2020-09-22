《苦力》入圍金鐘6項大獎，導演李岳峰、演員蔡昌憲、林玟誼、楊烈、蔡阿炮等人22日出席公廣集團金鐘感恩入圍茶會。導演李岳峰說，入圍很多獎很爽，「但最佳戲劇節目沒入圍，就不爽，我是覺得不難看啦，怎麼會沒入圍」。

34年前曾獲金鐘獎男歌星獎的楊烈、和同劇的蔡阿炮同時入圍男配角，對於出道23年的蔡阿炮來說，這回入圍「都覺得有點晚了，但這部真的是好戲」，楊烈則說「希望主辦單位能破例，讓我們有個雙胞胎獎」。

楊烈也透露，1988年跨足戲劇第一部劇，就是李岳峰導演的《命運的鎖鏈》。李岳峰導演也爆料說，當時除了楊烈、江淑娜也都是第一次演戲，兩人分別飾演長工、童養媳，私奔後分散又重逢，在一場相見的戲，「兩個人面對面往前衝，像火車相撞一樣，碰！」嚇傻全場人，楊烈還因此撞斷牙，楊烈自虧「所以後來導演就讓我演植物人」。此外李岳峰認為，黃文星沒入圍也很可惜。

今年已74歲的金鐘導演李岳峰，導戲將近50年，他笑說「只要喝酒就可以拍片」，黃湯下肚就能開啟靈感，將豐富人生經歷以戲劇呈現，「如果還能動、還能拍，盡量表現出來」，尤其每部戲、每個角色都很投入在當中，「我現在沒有痴呆，因為一直動腦筋，就像打麻將一樣，常常摸就不會退化」，接下來也將拍攝比《苦力》更早年代的戲，將會有牛車元素在其中。

(中時 )