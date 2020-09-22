女星郭碧婷和向華強的長子向佐去年結婚，日前報喜迎來愛的結晶，現正進入卸貨倒數，由於新冠肺炎疫情關係，讓小倆口分隔兩地許久，月初向佐終於排除萬難來台陪老婆，而婆婆向太（陳嵐）近日也宣布抵台接受隔離準備迎金孫，所住的豪宅內景也跟著曝光。

向太20日在微博發文：「在台北的隔離日子還是很不錯，還剩最後兩天就可以見到兒媳婦和兒子了」，開心透露因為住在郊區，景觀好、空氣質量也好，讓她過著修身養性、平靜又健康的生活。接著不忘大讚台灣防疫做的很好，「幾乎每天都有防疫工作人員打電話問候我，其實是監視定位你別跑出去玩，但是他們語氣很溫暖關懷你，所以不覺得不舒服！」

向太家有個景觀好的大陽台。（圖／翻攝自微博）

向太家望出去就是海景。（圖／翻攝自微博）

向太家相當寬敞。（圖／翻攝自微博）

向太家裝潢精緻。（圖／翻攝自微博）

向太笑稱體會一次隔離生活也好，還讓她感受到好友的熱情，原來是好友常送食物給她吃，讓之前大病一場所瘦的肉又被養胖了；同時向太也曬出住處內景照，不但裝修奢華又寬敞，還有個大陽台可一覽海景，讓網友看了讚嘆不已。

事實上，自郭碧婷被拍到挺著孕肚上街，證實懷孕消息後，向佐曾因為沒來台灣陪產，引起網友議論，日前他上節目就揭露背後原因，表示其實並不像網友想的，以為隔離14天就可以過來，「那個簽證是很難搞的，或者我在台灣的家人死掉了，那我才可以去，生孩子不算。」所幸經過一番努力，他終於可以開心分享：「我現在弄到那個簽證了！」

(中時新聞網)