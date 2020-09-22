謝和弦混血妻子Keanna。(本報系資料照)

歌手謝和弦與混血妻子Keanna、小三莉婭三角關係剪不段理還亂，昨(22日)一早謝和弦又再度對妻子隔空開嗆：「戴怡軒小姐，一開始能好聚好散就不會走到今天這樣。就是離不成還要我演到死，我才決定使出絕招愛上別人。」令知名律師呂秋遠忍不住在臉書寫出落落長的10點建議，2度開砲謝和弦，大快人心！

謝和弦上回才因放話要公開Keanna性愛影片原始檔，惹來呂秋遠痛批噁心又犯法，令他事後緊急在臉書道歉滅火，「我為給大家做出這次不好的示範跟這些言論道歉，也跟我前妻道歉。我這些腦充血的話對妳有不尊重，抱歉。過去的都過去了我不該把我們的私事拿出來說。」

謝和弦道歉還不到1個月時間，呂秋遠今(22日)又再度PO出謝和弦對Keanna最新嗆聲臉書截圖，給出以下10點建議：

1.感情沒有對錯，但是離婚，在台灣的法院裡是有對錯的，有錯的人，提了離婚也會輸。所以如果有人說，我用外遇來證明我們之間已經無法繼續下去，那就是一種訴訟上的尋死行為。

2.「好聚好散」這四個字，犯錯的人沒資格講。訴訟上你會輸，哪來的這麼理直氣壯。

3.人家不願意離婚，很多時候不是因為愛你，但是法庭上的表現，他（她）都會很愛你。他不離婚，是因為你不給人家好的條件，結婚都有條件了，憑甚麼離婚的時候人家要淨身出戶，不然就是「沒愛了還糾纏」「為什麼不好聚好散」？

4.感情不好的時候，不要在臉書上公開貼文訴苦給別人聽，大部分人都是來看笑話的，沒有人會真正想解決你的問題。

5.在臉書上互相攻擊，把兩個人（三個人？）的私事讓所有人知道，是一件很愚蠢的事情，因為這些紀錄都會在網路上留存，在激情過後，狠狠的嘲笑你。

6.婆媳不合，是先生要克服的問題，不要怪自己的配偶高傲，而是要怪自己不會做人，請複誦七七四十九遍。（這不是討好特定性別的話，身陷其中就會知道了。）

7.不要對你曾經愛過的人這麼狠，談愛或許太沉重，但是要人家手放開，自己也不要拿拳頭對人。

8.在醫生指示下，按時服用精神藥物是應該的，請不要污名化精神疾患，服用藥物與不能懷孕，沒有必然關係。

9.不能懷孕，是很多女人心中的痛，不論什麼原因，都不要拿這個來刺激曾經的最愛，那非常非常可惡。（就是這一點才會讓我想發文）

10.在離婚訴訟裡，最狠的一句話都不是「我恨你、你去死」，而是悄悄的在他耳邊說，「親愛的，我會愛你一輩子，永遠都不會跟你離婚。」

最後呂秋遠更強調，不需要談個人私事，而上面這些都是我們應該盡量做到的「做人基本原則」，讓網友看了痛快不已，留言讚爆呂秋遠「事實證明，學音樂的小孩，還是有變壞的可能」、「是我我也不會離婚，搞成這樣還要好聚好散，一定先剝他個幾層皮出口氣，再談離婚啊」、「受不了他的是愛她的時候說娶你不是為了傳宗接代，愛上別人把不能受孕當作武器攻擊他，是在打臉誰？音樂再好聽又怎樣？人品就不予置評」。

(中時新聞網)