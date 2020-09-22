明(23)日東北風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有局部短暫陣雨。（氣象局提供）

明（23）日東北風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部近山區的平地有局部短暫雷陣雨，由於今天是24節氣中的「秋分」，明天起夜晚將長於白晝。入秋後日夜溫差大，氣象主播戴立綱提醒，明北部清晨只有22度，民眾要注意保暖。

氣象局預報員陳建安表示，明天天氣與今天（22）類似，各地大多晴時多雲，降雨區域為花蓮、台東及恆春半島，有零星降雨機率，各地山區也有短時降雨機率；溫度方面，北部、東半部白天高溫為29-32度，中南部地區為33-35度。戴立綱也指出，近期日夜溫差快有10度，北部清晨只有22度，機車族要特別注意保暖，勿著涼了。至於第12號颱風「白海豚」，將於周四（24）晚上滑過東京外海，對台灣沒影響。

陳建安指出，周四有另一道鋒面接近，屆時東北風再度增強，周五（25）至下周日（27）受東北風影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，白天高溫約30度左右，低溫約22-23度；中南部及東半部低溫約24-25度，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，民眾要多加留意。

預計下周一（28）起東北風將再度減弱，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨機率，氣溫會稍微回升些。（編輯：許立穎）

(中時新聞網)