印度金融中心孟買以北約40公里的比萬迪(Bhiwandi)，在星期一發生3樓高的舊公寓樓倒塌事故，目前已知死亡人數達到20人。

半島電視台報導，這棟樓房大約有35年的歷史,在裡頭的住戶估計有60人，倒塌意外發生時是清晨3點40分，多數住戶都熟睡中，因此死傷慘重。

救援人員找到一名生還居民。(圖/路透社)

印度國家災難響應部隊（NDRF）的緊急救援人員，在瓦礫中找到20名倖存者，其中包括2名分別為4歲和7歲的男孩。目前在嗅探犬的協助下，持續進行了搜救行動。

NDRF的總指揮普拉丹（Satya Narayan Pradhan）在推特上表示，他預計會找到更多生者，但同時也會發現更多死者。

印度總理莫迪在推特上表示慰問，他說：「救援正在進行中，我們為仍受困的傷者祈禱，並且將所有援助都優先提供給受災者。」

印度的居民樓許多都不符安全建築標準，而且年久失修。上個月，在孟買以南約165公里的工業城鎮馬哈德，也發生5層樓高的居民樓倒塌事故，至少造成13人喪生。

2017年，印度國家犯罪記錄局的統計，印度一年之間有1200多人因建築物倒塌而喪生。

(中時新聞網)