歐洲股市在周一創下5月來最大跌幅後，今日反彈微升，連殺4天的美股也走出陰霾，4大指數開盤齊揚。那斯達克指數雖有指標股之一特斯拉提前放利空股價重挫，但大盤卻不受連累，開盤就上揚，至台灣時間9時35分止漲逾60點。

22日是特斯拉年度電池日，但執行長馬斯克(Elon Musk)21日先自爆將發表的產品2022年才能量產，此一期望管理作法導致該公司股價周一盤後持續下跌，週二開盤前已跌超過4%，開盤後短暫反彈就直接繼續下行，在跌幅5%左右來回震盪。

Fed(聯準會)主席鮑威爾(Jerome Powell)、財政部長努辛(Steven Mnuchin)出席眾議院金融服務委員會聽證會，會就疫情救助、補助措施、經濟安全法案陳述，證詞被華爾街普遍認為會影響美股周二盤勢。

歐洲疫情沒有好轉跡象，英國又公布新的封鎖令，首相強森(Boris Johnson)鼓勵民眾居家辦公和限制酒吧、餐館只能營業到晚上10點，不過相對3月嚴格禁令已經算溫和。

摩根史坦利美股首席分析師Mike Wilson認為，對科技股的估值過高還未完全消除，而今年美股回升重要因素之一、樂觀看待新冠疫苗問世這一利多也面臨嚴峻考驗。

資產管理公司BK的外匯策略經理Boris Schlossberg認為，隨著各國經濟數據趨緩或停滯，市場可能轉向地緣政治風險，本周股價走勢會更加波動。

(中時新聞網)