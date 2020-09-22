檢測試劑廠金萬林（6645-TE）公告，旗下新冠肺炎試劑取得美國FDA緊急使用授權（EUA）的MANUFACTURER正式授權，相較日前取得認證僅限出貨至特定實驗室，此次MANUFACTURER認證，可讓產品提供給美國各大檢驗所，有助未來接單量。

金萬林新冠檢測試劑成功拿下歐盟CE、美國緊急授權（EUA LAB）認證，加上外銷專用查驗登記於7月領證，正式進軍海外市場，成為今年營運最大動能。8月營收3500萬元，月增35.8％，年成長104.2％；前8月營收1.79億元，年增10.3％。

金萬林表示，過去是與合作廠商共同申請美國FDA緊急使用授權許可（EUA），取得核可後，產品僅能出貨至特定實驗室；其中，與美國客戶PacGenomics合作開發的核酸檢測試劑，取得歐盟CE認證、美國FDA緊急使用授權及台灣衛福部外銷專用查驗登記，產品僅限供應給PacGenomics配合的實驗室。

金萬林此次取得美國FDA新冠肺炎試劑MANUFACTURER正式授權，是由公司名義申請，後續產品則沒有限制，可擴大出貨至美國所有檢驗所，有助加快接單速度。目前已陸續接觸新客戶，其中一筆訂單在最後協商階段，預計近期將可簽約，最快可望年底前出貨。

金萬林與世基合作，由世基進行代工量產，單班制日產能約3萬劑，7月開始要求提高產量，估啟動加班制後，24小時日產能可達6萬劑，可望滿足後續訂單需求。

(工商 )