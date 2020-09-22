根據Good Judgment顧問公司的最新研究報告指出，由於總統候選人可能不肯認輸，導致今年美國大選結果恐要花費數周或甚至數月才會出爐。

Good Judgment針對一群擁有良好業績紀錄的分析師進行調查發現，選舉日當周有候選人認輸的機率只有16％。至於直到大選結束約三周後的感恩節，官方才會公布選舉結果的機率則為43％。

這些超級預測者還認為，在11月下旬到2021年1月20日就職典禮日之間，有候選人做出讓步，導致選舉結果明朗化的機率為37％。至於到了就職日當天，依然不知誰是總統當選人的機率仍有4％。

外界認為，針對今年總統大選結果將難產的憂心俱增，恐將導致華爾街波動進一步加劇，並使這場充滿爭議的2000年總統大選看起來就像是辦家家酒。

如果該情況真的發生，屆時眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能將暫時擔任總統一職。

選舉的不確定性確實會為華爾街帶來動盪。例如2016年的總統大選，很多投資者認為希拉蕊將會勝出，但最後結果卻爆冷門由川普勝選，這也引發當時美股一度出現短暫的恐慌情緒。

不過市場專家也認為，投資者無需因此感到不安，雖然選舉結果陷入膠著，短期間將對美股或甚至整體經濟造成傷害，不過最終結果將會出爐，到時候華府與華爾街也能重回正軌。

事實上就以往歷史而言，在選舉過後就賣股退場的作法並不聰明。根據Invesco全球市場策略師李維特（Brian Levitt）進行的統計資料顯示，自1980年來在大選後繼續在股市進行投資，其投報率要比在總統任期一百天出清股票的表現更好。

(工商 )