梁正群在《黑喵知情》中飾演施名帥同事「楊陳傑」，虐貓事件曝光後行蹤成謎，在最新一集中，梁正群被飾演「羅育棋」的王家梁關在廢棄教堂地下室裡，滿身泥土的他脖子被拴上狗鍊，囚禁在狗籠中，狼吞虎嚥地吃著狗糧，場面驚人。

王家梁飾演前法國傭兵「羅育棋」，因有創傷後壓力症候群（PTSD），常在夜半驚醒，一發作便全身蜷縮倒地，滿臉是淚痛苦不已，撿到柴犬奈奈後，奈奈在他發作時陪伴在側，填補他內心的缺口，與奈奈的互動暖哭一票觀眾。王家梁說，不管他哭幾次，奈奈都會靠過去安慰「寵物真的非常真誠、沒有心機，他們不太會分是不是在拍戲，給予我很多、很多的溫暖」。

劇中王家梁動用私刑，懲罰虐貓的梁正群，不僅囚禁他還拴上狗鍊，餵他吃狗糧，還拿起剃毛刀，要剃他頭髮。王家梁直言這場戲拍得很過癮，很少有機會能詮釋這樣的角色，「因為跟動物的接觸，羅育棋愛動物比人多很多，很恨虐待動物的梁正群，透過不斷地羞辱他，讓他體會被虐待的感覺。」

梁正群透露，劇組很用心，光是造型就花2個小時，被關在狗籠裡也讓他深刻感受到「被限制」的無助感，至於狗糧吃起來如何？他笑說：「我吃的狗糧，其實是巧克力餅乾，是劇組特別烘烤，滿好吃的！」《黑喵知情》每週日晚間9點LINE TV、每週日晚間10點民視無線台播出。

《黑喵知情》梁正群假領養真虐貓，王家梁動私刑關狗籠逼吃狗糧。（LINE TV提供）

《黑喵知情》王家梁飾演的羅育祺有創傷症候群，常夜不成眠。（LINE TV提供）

《黑喵知情》王家梁要梁正群體驗小貓被剃毛虐待的感覺。（LINE TV提供）

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