有鑑於國際地緣政治重大變化，瑞典國營太空公司（SSC）宣布，該公司擁有的西澳洲太空監測站在租予中國大陸的合約到期後，將不再續約。此舉意味著大陸與美國為主的西方國家的地緣政治關係發生變化後，其太空探索與太平洋地區遙測能力將受到重大影響。

《路透》發出的獨家新聞報導稱，長期以來提供衛星遙測地面站以協助大陸航天器飛行及數據傳輸的瑞典國有航太公司表示，由於地緣政治的變化，它將不再與大陸續簽合約或接受大陸的新業務。

瑞典航太公司營運的澳洲太空監測站不再續租予大陸，可能重挫大陸航太事業發展。圖中右方是澳大利亞首都坎培拉，左方是瑞典原租予大陸的雅薩拉加太空監測站位置，美國NASA使租用的站點也在當地。（圖／瑞典航太公司）

至少從2011年起，瑞典航太公司就向北京出租其位於瑞典、智利和澳大利亞的大型地面天線。該公司對外聯絡總監波倫紐斯(Anni Bolenius)說，「自2000年代初簽訂這些合同以來，地緣政治局勢發生了變化。我們必須重新評估開展業務的對象，現在很難對未來中國大陸的市場進行評估。」

報導說，該公司與大陸的合約涵蓋天氣、地球監測衛星以及對載人飛行任務的支援，但未透露合約到期的時間，也未說明它協助大陸運作多少顆衛星。波倫紐斯只表示，類似的合約期限通常是10年左右。

瑞典國防研究局(Swedish Defence Research Agency)去年在一份報告中指出，中國大陸可以運用位於瑞典最北端的埃斯蘭奇(Esrange)地面站的天線從事軍事用途，但大陸始終否認與瑞典簽約的衛星用於軍事用途。

報導說，瑞典SSC公司在澳大利亞的天線位於美國機構（包括NASA）使用的SSC衛星站旁邊，美國使用的站點是由SSC子公司瑞典航太澳大利亞公司(SSC Space Australia)所擁有。

SSC說，大陸上一次使用的是位於澳大利亞城市珀斯(Perth)以北約350公里的雅塔拉加加(Yataragaga)衛星站，該衛星站曾於2013年6月協助載有3名太空人的神舟10號飛行任務，完成了一系列空間對接測試。

近幾年大陸太空能力快速擴展，其中包括北斗衛星導航網絡日益完善，它們加劇了中美緊張關係。澳大利亞在空間研究和計劃等方面與美國結成了強有力的聯盟，坎培拉與北京的外交和貿易關係卻瀕臨破裂。

地面監測站是太空計畫的重要部分，它們是控制中心與航天器聯繫的重要設施。這些太空監測站也可用於協調民用與軍用的全球衛星導航系統(GNSS)的衛星，如大陸的北斗、俄羅斯的GLONASS、歐盟的伽利略系統和美國的GPS。

(中時新聞網)