現年81歲、推廣歌劇表演多年的國家文藝獎得主曾道雄，內心一直有個牽掛，想在台灣推出西班牙作曲家法雅的作品《迷靈之戀／短促的人生》，原來是他50年前到西班牙留學時，曾與法雅胞妹見面，這場奇遇，他一直放在心裡，「當時的我很年輕，原本是去法雅墳墓朝拜他，輾轉再到酒城赫雷斯，沒想到有機會遇見法雅的妹妹。」

曾道雄表示，當時他特別到旅遊中心詢問法雅家的確切位置，對方要他去戶政事務所查詢，「我真的跑去戶政事務所，找到法雅的遠方親戚家，是一間鐘錶行，然後再問到法雅妹妹家。」

曾道雄回憶，法雅的妹妹名叫卡門，當時年事已高，慎重地盛裝打扮與他會面，「當我走進他們家，看見桌上有法國作曲家杜卡、德布西送給法雅的禮物，這種傳承與交流的感覺很特別，也很感動。」於是，年輕的曾道雄對法雅胞妹說，未來若有能力，要在台灣演出法雅作品，法雅的妹妹聽了很高興，這場會面，讓曾道雄永生難忘。

曾道雄表示，《迷靈之戀／短促的人生》包括法雅的兩部作品，分別是舞劇《迷靈之戀》與歌劇《短促的人生》，「從這兩部作品，可以聽見佛朗明哥音樂、吉普賽音樂、北非音樂等，也可看見法雅音樂創作的創造性。」

《迷靈之戀》故事描述一名女子，在丈夫過世後，與另一名男子相戀，但丈夫的靈魂卻仍糾纏著她。《短促的人生》故事描述一名女孩，因被戀人拋棄，最後心碎而死。

在《迷靈之戀》裡飾演女主角的舞者薛喻鮮，畢業於西班牙馬德里皇家舞蹈學院，她表示，這兩部作品的劇情起伏都很大，「這樣的愛情，很不符合邏輯又瘋狂，但充滿張力。」

薛喻鮮表示，西班牙舞蹈首重外放的熱情，「不過迷靈之戀的女主角不一樣，必須要以柔性的方式，表現熱情，是不一樣的挑戰。」演出將於9月26日、27日登場，地點在台中國家歌劇院。

(中時 )