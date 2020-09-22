新北市政府午舉行「109年度績優地政士暨地政志工評選會」，在各地所及地政士公會推派人選激勵競爭角逐下，評選出得獎人，新店地政事務所推薦之地政士及地政志工雙雙獲得績優殊榮。

新店地政事務所表示，獲選績優地政士陳瑞惠，長期深耕坪林、石碇地區，積極協助民眾處理各項不動產糾紛案件，為免民眾涉訟，秉持專業給予協助，今(109)年由新北市政府聘任為石碇、坪林區區域性不動產糾紛調處委員。

陳瑞惠親切熱心的態度，稱職擔任公部門與民眾之間釐清土地問題的聯繫溝通橋梁，對於本市所提供之各項便民措施、政令推行等，均能熱忱配合辦理，展現公私協力之合作精神，更秉持傳承服務之精神，其家人也在地政領域努力奉獻，且擔任該所地政士志工，陳地政士一家人可謂新店地政的好厝邊。

獲得績優地政志工的潘新春富有服務熱忱與愛心，自102年3月起於新店地政擔任志工服務民眾，為能提供民眾專業的引導諮詢服務，積極報名參加各式在職訓練課程。潘先生除輪值認真、態度親切外，總能站在民眾角度，持續提供建言。該所進一步表示，每位得獎人都很優秀，具有高度服務熱忱，就基層地政機關而言，除了同仁的努力付出，也要感謝地政專業從業人員及志工的奉獻及協助，讓政府機關的為民服務更全方位，今日得獎者可謂實至名歸。

(中時 )