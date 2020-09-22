國樂團交響化已是現代國樂團的趨勢，但鑽研國樂超過一甲子的指揮家瞿春泉認為，將國樂改編成交響樂團的形式，不是國樂的本質，「假如要把國樂帶到國外去，以交響樂團形式演奏，別人會覺得新鮮，但不會真的欣賞，國樂的本質，在於旋律線條的展現，在於各自獨奏樂器的發揮，以及和民間特色結合。」

瞿春泉表示，他長年多方嘗試，為國樂尋找新可能，例如，他曾譜寫一曲〈美麗的寶島〉，曲風偏向流行樂，並在絲竹樂裡加入沒有歌詞的人聲吟唱，也曾重新編寫民間曲牌〈霓裳曲〉，「我以20多人的編制重現這首曲子，在和聲之外，同時使用多聲部線條，讓各個聲部可以輪流有旋律，交織在一起，色彩表現，都在線條上。」

瞿春泉現年79歲，來自新加坡，是台灣女婿，曾任上海民族樂團常任指揮、新加坡華樂團副總監，現為北市國首席指揮。他表示，自己學習東、西方音樂，在學會西方縱向的和聲技法之後，更能體會國樂橫向的旋律之美，「我的作曲老師劉如曾給我很重要的概念，國樂的旋律線條，要能在樂曲中突顯出來，成為我編寫國樂曲很重要的觀念。」

除了旋律線條的展現，瞿春泉認為，國樂的另一魅力，在於獨奏樂器曲，一把樂器，就能演奏豐沛的音樂，值得好好聆聽和體會，他舉例，「像是琵琶獨奏曲《十面埋伏》、二胡曲《二泉映月》都很有特色，也很令人感動。」瞿春泉近期將在《絲竹雅韻》音樂會，分享他60多年來編創的國樂曲，演出將於10月4日在台北國家演奏廳登場。

(中時 )