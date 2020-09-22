近日天氣逐漸轉涼，秋天的味道越來越濃。在告別夏天、邁入秋天時期，運勢也將有大幅轉變！塔羅牌老師艾菲爾指出，太陽、上升落在4星座的朋友，將在秋天能深刻享受到，「愛情、財運雙豐收」的好運！其中，雙魚座不但貴人運爆棚，更有機會被牽紅線告別單身。

【TOP4巨蟹座】事業順利桃花旺

秋天是巨蟹受人矚目的時刻，幸運之星木星在你的夫妻宮照拂，讓巨蟹座在與人合伙、合作，或與對象伴侶的關係都能進展順利。無論是事業或是愛情，都能迎來好結果，也讓過去勞心勞力的你，終於得到你應有的收穫。

巨蟹座將對自己更有自信，運勢也會扶搖直上，事業上有很多好機會降臨，千萬別錯過，而且這波好運很可能會一路旺到年底！愛情上，巨蟹座近期會遇到許多熱情主動的對象，在冬天前脫單的機會也特別大。

【TOP3獅子座】勤奮工作翻身賞賜好機會

秋天是獅子容易喜獲贊賞的好時機。幸運之星木星進入你的工作宮，使獅子能量滿滿，就等著奮力一搏。同事、主管、客戶都能看到你優秀的成績，貴人也會因此發現你、提點你更多，甚至給你翻身的好機會。所以獅子就盡情在事業舞台上揮灑你的能力吧！

在愛情上，有「金星」來加持，獅子將桃花滿滿丶魅力四射，很容易就能吸引到眾人的好感，而前來向你搭訕。想脫單獅的獅子，此時是最佳良機，一定要把握！

秋天是獅子容易喜獲贊賞的好時機。幸運之星木星進入你的工作宮，使獅子能量滿滿，就等著奮力一搏。(圖取自達志影像)

【TOP2雙魚座】貴人相助，有望加薪

秋天是雙魚貴人運爆棚的時刻。有大吉星木星在「福德宮」加持，在事業上，雙魚座的人緣爆漲，不但與同事相處順利，當自己你陷入困難時，也會有貴人前來相助。同時，主管也終於注意到你的努力及成果，加薪、加獎金的機會特別大。

在愛情上，有伴的雙魚感情將更穩定，且越到年底，彼此想定下念頭就越強，可望能在2020結束前就順利領證結婚；單身者則有機會讓貴人牽紅線，所以近期若有長輩聚會丶朋友介紹請一定要參加，你很快就能邂逅情投意合的好對象。

【TOP1處女座】愛情、財運盡收

秋天是處女福氣滿滿的大好時機，若你還覺得自己的運氣沒有好轉，可能是被自己困住丶作繭自縛了。艾菲爾老師指出，因為大吉星「木星」進入愛情宮，所以處女座的運勢其實是順風順水的。無論單身丶有伴的處女都將有喜事降臨單身者可能會在工作場合碰見令你怦然心動的對象；有伴者將和另一半感情甜蜜、進展迅速，甚至連對象彼此的工作、經濟、居住條件都能穩定下來。也不妨開始考慮見家長丶規劃兩人未來，找時間讓彼此真正定下來！另外，此宮位也代表「偏財」，例如：中獎、紅包、獎金、撿到錢等的偏財運，在秋天也都會降臨在處女座身上喔。

(中時新聞網)