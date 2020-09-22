南部一位士官長遭女網友指控性侵，女網友在臉書社團《爆料公社》PO文指控士官長有女友卻騙單身，將人騙出去再伸狼爪性侵女網友。士官長認為這PO文嚴重損害清譽，怒告網友妨害名譽。未料，法院經審理後，相信女網友所持有的「關鍵錄音檔」，認定爆料屬實，判女網友無罪。

據判決書指出，女網友於2019年9月9日在大型臉書社團《爆料公社》PO文指控，並以「軍中醜聞再現」為題，踢爆某位士官長在臉書上是形象很好的音樂表演者與老師，但私下卻隱瞞有女友，四處騙女網友他單身，約女網友見面外更性侵。女網友強調手中握有「認罪錄音檔」，也表示全案已走向司法程序。

捲入事件的士官長卻認為女網友惡意抹黑，並強調雙方在事發當天約吃早餐後，前往摩鐵「合意性交」，絕非女網友所指控的性侵，因此怒告女網友妨害名譽。

法官勘驗2019年6月26日對話紀錄後發現，女方曾在事後傳訊，「只要想起那天的事，我就非常恐慌焦慮」、「那天你說過不會碰我，我相信你但你還是碰我了」等語，男方則回應，「我也很自責，不要難過好嗎」等語，由此可判定女方對於當天發生性行為一事感到難過與受侵犯，且男方也對此事感到有歉意。

而後又查驗同年6月24日對話紀錄，可於紀錄中明顯看見男方與女方多次商討賠償金額，內文也見男方說，「如果真的真的沒有辦法，我知道我一定會被關，但請你不要告訴我家人，我自己承擔」等語，法官判定性侵女網友此事並非毫無證據的指控。

隨後勘驗女網友所提供的「認罪錄音檔」部分，發現雙方曾對話，「那你既然有砲友了，為什還要對我做那樣的事？」、「其實你當下可以報警抓我啦，說真的啦」、「對啊，的確是啊，的確是我制止你繼續對我做下去那個行為」、「對不起啦，我真的錯了，好不好，對不起啦」等語。

橋頭地院經查後，認為女方的爆料有根據，有相當的理由可以確信女網友的內容為真，因此判處士官長敗訴，女網友無罪，全案可上訴。

(中時新聞網)