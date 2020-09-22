大陸解放軍今天再派出2架運8偵查機騷擾台灣海空域(防空識別區ADIZ)，國防部日前公布的「109年中共軍力報告書」，才研判共軍軍機擾台將變成常態化，也間接獲證實。對於共機為何頻頻擾台？有學者對此分析，台海和南海雖然都出現美軍和解放軍，但台海才是美國真正的目標。

大陸海事局網站21日指出，解放軍將於24日、25日在海南島西部海域進行實彈射擊訓練。曾任立委、行政院顧問的海南大學法學院教授傅崐成，近日接受《中評社》專訪指出，在南海問題上，台灣不能總是被動的「破而不立」，一定要重視在南海的歷史性權利，積極主動的向國際社會說明，中華民國在南海的歷史性權利主張以及南海U形斷續線的法律性質。

而對於南海與台海局勢哪一個更危險？傅崐成坦言，現階段台海的風險確實更大，因為美國在南海並不想真正的發生戰爭，大家或許能理解，美國到距離那麼遙遠的島礁作戰，除了越南，沒什麼其它國家會為美國出頭玩命。若在南海發生衝突，美軍得要拿自家飛機、軍艦以及士兵的生命去跟中國大陸作戰，在重視人命價值的美國，可能沒這麼大興趣。

但在台海就不同了，因為有一個「甘當魚肉」的民進黨，要用台灣老百姓的生命，花自己的錢買美國的武器，來跟中國大陸對抗，美國自然高興的不得了。他強調，「美國要讓大陸和台灣形成新的內戰」，這對它來說，既沒有生命損失，還可以多賣武器賺錢，何而不為。

(中時新聞網)