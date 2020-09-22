健身風氣盛行，不少女性也加入重訓行列，但運動前後如果沒有好好暖身和收操，小心健身不成，反而造成「骨盆底肌筋膜炎」，頻尿、下腹痛問題不斷。

33歲林小姐，工作之餘熱愛重訓及慢跑，但1年多來她常感到頻尿、伴隨下腹疼痛，起初自行在藥局買藥服用，感覺症狀似有好轉；後來隨著發作愈來愈頻繁，再加上腰痠背痛、甚至性趣全失等問題，困擾不已之下只好前去就診，經醫師診斷才發現居然是罹患「骨盆底肌筋膜炎」。

骨盆底也有筋膜 主要功能有2個

人類的腹腔及骨盆腔是相連的一個桶狀結構，內部裝滿了有關消化及排泄的器 官，在這個桶狀的腹腔及骨盆腔裡，下方即是承載著腹部壓力及防止臟器外露的骨盆底，骨盆底從腹腔內到會陰部表皮有各種筋膜、肌肉及韌帶結構，使得骨盆底可以對腔內的各種器官達到懸吊及支撐的效果。

骨盆底的主要功能有2：

1.支撐骨盆腔及腹腔內的器官，使得在使用腹壓或用力的時候，不至於器官向外脫垂。

2.對於經過骨盆底的器官出口，包括尿道、陰道及直腸提供排泄、生育時的開張功能，平時則維持一定的肌肉張力，使得這些器官的出口維持關閉的狀態，以防止內容物的失禁。

愛翹腳、久站久坐、體重過重 易患骨盆底肌筋膜炎

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，骨盆底肌肉位於最底層承受人體臟器重量，因此若久坐久站、愛翹腳、慢性便秘、體重過重等，就可能過度或不當使用骨盆底肌肉群，導致肌肉僵硬、筋膜缺氧沾黏、血液循環不佳，造成骨盆底肌筋膜炎。

張雲筑也說，骨盆底肌筋膜炎男女都可能發生，但女性較多，約是男性的10倍，常見的症狀包括：反覆下腹疼痛、頻尿、性交疼痛等。

久坐久站、愛翹腳、體重過重等，都是造成骨盆底肌筋膜炎的可能原因。 (圖／pixabay)

花蓮慈濟醫院婦產部婦科副主任龐渂醛表示，骨盆底肌筋膜炎相當常見但卻不易診斷，其最重要的臨床表現為出現結節性痛點（英文：Myofascial trigger points，MTrPs），尤其女性下腹痛與頻尿的原因很多，包括膀胱發炎、骨盆腔發炎、便秘、間質性膀胱炎、膀胱過動症和內膜異位症等，但其中近5成也會伴隨骨盆底肌筋膜炎，因此診斷上除了檢查、排除其他下腹痛原因外，藉由內診測試疼痛節點也是一項重要指標。

「結節性痛點」（藍箭頭處）是骨盆底肌筋膜炎的重要臨床表現，需透過內診才較能發現。(圖／花蓮慈濟)

運動前後暖身收操 泡澡、按摩髂腰肌都可改善

張雲筑說，近年來許多女性為了追求健康而投入慢跑、重訓或深蹲等運動，過度使用骨盆底肌肉，卻忽略暖身跟收操，造成骨盆底肌肉慢性發炎的情形漸漸增加。

治療上，以放鬆骨盆底肌肉和促進肌肉血液循環為主，因此藥物和物理治療很重要，建議可先用熱敷、泡澡或使用按摩球放鬆髂腰肌等方式來放鬆肌肉，會訓練到骨盆底肌肉的運動需先暫停（如凱格爾運動、臀橋動作等），並配合醫師開立消炎或肌肉鬆弛等藥物；症狀較嚴重者，則可安排磁波椅電刺激治療或會陰部雷射治療，一方面降低疼痛神經敏感，一方面促進局部血液循環及肌肉放鬆。

張雲筑提醒，想要避免骨盆底肌筋膜炎再上身，改善不良生活習慣是根本，包括不翹腳、運動前後記得暖身收操，避免久站久坐、讓肌肉一直處於緊繃狀態。一旦出現反覆下腹疼痛、頻尿、性交疼痛等症狀，也建議盡快就醫，以免錯過急性治療期，到了慢性沾黏期，治療上將更棘手。

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(中時新聞網)