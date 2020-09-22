黎巴嫩南部的恩加納（Ein Qana）村莊發生大爆炸，黑色的濃煙直竄天際，據說那是一個真主黨據點，爆炸地方似乎是軍火庫 。

半島電視台報導，爆炸發生在星期二下午，但是原因尚不清楚。現場被武裝人員封鎖，也沒有提供其他消息，包括受損情況以及是否有傷者。

恩加納位於首都貝魯特以南約50公里處。

黎巴嫩在8月發生了嚴重爆炸，摧毀了首都貝魯特港邊，爆炸是由數百噸硝酸銨（一種肥料）的爆炸引起的，當地重建仍然困難，政府也因此下台。

文章來源：Blast reported in Hezbollah stronghold in south Lebanon

(中時新聞網)

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