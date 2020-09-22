110年公告土地現值將於明（110）年1月1日公告，各地政事務所現正進行作業中，為聽取廣大民眾意見，新北市轄區9個地政事務所將分別於9月25日至30日間舉辦110年度地價作業說明會，歡迎民眾踴躍參加。

新北市政府地政局表示，有別於民間考量不動產個別條件進行各宗土地估價，地政機關為了配合課稅估價需要，將土地使用管制、交通運輸、公共建設以及利用現況等因素相近之一定範圍內的多筆土地都劃分成同一個地價區段，也就是說同一範圍內的土地，除了繁榮街道路線價會考慮臨街情形加計深度指數計算外，其餘土地就不會考量個別條件差異，原則上都是相同的價格。

109年新北市29個行政區共計劃分8,923個地價區段，而110年公告土地現值作業主要是反應108年9月2日至109年9月1日期間調查買賣實價登錄的市場波動，所以將在會議中說明各行政區地價區段劃分、區域市場行情及各項地價動態分析，並蒐集民眾反映建議事項，提報地價評議委員會，作為評議110年公告現值參考。

地政局補充表示，公告土地現值作為政府課徵土地增值稅、遺產稅、贈與稅之依據，攸關民眾權益，故未能參加地價作業說明會的民眾也可以同步連結至各地政事務所地價作業說明會影音檔觀看，若有意見也可以採書面方式提供。此外民眾若想了解不動產價格相關資訊，也可以至新北不動產愛連網查詢實價登錄、住宅價格指數等相關資訊。

(中時 )