新北市中和地政事務所將於9月29日下午2時，於該所4樓會議室召開中、永和區110年公告土地現值作業說明會，期藉廣納建言使公告現值作業更公開、合理化，歡迎關心雙和地價動態之各界人士踴躍參加。

中和地政事務所主任陳素霞表示，公告土地現值是土地所有權人移轉土地時申報移轉現值參考，以及稅捐機關審核移轉現值、課徵土地增值稅之依據，公告現值之查定與民眾權益息息相關，因此舉辦說明會，向各界說明地價調查、區段劃分、地價估計作業情形，以及中、永和區最近一期地價動態及重大公共建設等資訊。

陳素霞指出，中、永和區人口稠密、生活及交通機能良好，房地產市場穩定發展，而每年查定之公告土地現值實為維護土地稅賦公平之重要基礎，舉辦說明會目的除讓各界了解近期地價動態外，也藉雙向溝通廣納各界意見，使公告現值查定作業更公開透明，歡迎中、永和轄區土地所有權人及不動產相關從業人士踴躍參與，各界所提供之寶貴意見，亦將彙整提送新北市政府地價評議委員會評議參考，如當日不克參加可於說明會同一時間至該所網站收看地價說明會簡報影片。

(中時 )