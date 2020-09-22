如果起床後發現自己身邊躺著閨蜜男友，一般人通常會嚇壞。一名女網友指出，自己和閨蜜一起住在小套房，偶爾對方男友會一同過來住，而今早起床發現，身旁竟然躺著閨蜜男友，雖然中間有擺放一堆娃娃，但還是讓她嚇一跳，立刻傳訊詢問閨蜜，真相曝光後讓其他網友都嚇傻了。

原PO在Dcard上發文透露，自己和閨蜜合租一間小套房，但房內就一張床，有時候閨蜜男友會來一起睡，導致三人會擠在同一張床上，不過，原PO補充，「當然閨蜜睡中間」，且彼此都已經很熟，所以不介意。

原PO說，昨晚閨蜜說自己有早八所以會先去上課，要原PO和她的男友下午再去學校。原PO以為閨蜜只是說說而已，不料，她隔天起床後發現，閨蜜竟然真的放任她們兩個在床上，讓原PO傻眼急忙傳簡訊問閨蜜，「你真的就這樣出門了」，隨後閨蜜笑回，「我相信你們」，只希望兩人起床後不會太尷尬，最後，原PO也哭笑不得地說，「我現在真的是太混亂了，到底該不該繼續睡」。

底下網友看到後都嚇傻，「相信友誼是一回事 但他沒先告知你或你男友就先出門，這不太尊重吧？」、「看不出信任在哪裡，只看到不尊重」、「假設真出事了，玩偶再多也都不會發揮保護你的作用」。

然而，原PO趕緊滅火回應、拜託大家別罵她朋友，「自己和男生的關係也很好，就是因為夠好，閨蜜才會放心，另外，男生後來也先走了，真的覺得好笑也完全不生氣」。

(中時新聞網)