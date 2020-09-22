北市內湖區康寧路一段1戶私人養護所22日下午發生火警，造成3名民眾傷亡。北市衛生局及社會局第一時間派員抵達現場了解火災情形，經市府查證後發現，非本市立案的機構，且丁姓負責人未合法申請立案，自行收置3名行動不便的民眾，市府刻正了解養護所服務提供方式及類型，後續進行釐清及查核。

社會局及衛生局表示，依據「長期照顧服務法」第23條規定長照機構的設立、擴充、遷移，應事先申請主管機關許可；衛生局表示，違反者可依此法第47條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，未經許可設立為長照機構，提供長照服務者，可命其歇業與公布其名稱及負責人姓名。

另外，丁姓負責人自述，火災發生當下，養護所並未有任何照顧者，社會局表示，依據「老人福利法」第51條，依法令對老人負扶養義務或依契約對服務對象負照顧義務，有留置無生活自理能力之老人獨處於易發生危險或傷害之環境之情事，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並公告其姓名；涉及刑責者，應移送司法機關偵辦。

北市府強調，後續將依調查事證進行相關裁處，未立案機構如經民眾通報或檢舉，市府皆會盡速排定聯合稽查，希望杜絕非法業者擅自經營，另針對立案機構已列入府級公安聯合稽查，持續加強，也呼籲民眾選擇機構時，應確認是否合法立案，以避免違法機構無人監督，再釀遺憾。

(中時 )