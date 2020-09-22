北市內湖私人養護所火警，共造成2死1命危，警消事後在現場採證，釐清起火原因。(林郁平攝)

北市內湖一家非法私人養護所，22日下午驚傳火警，警消破門從屋內救出3名被嚴重燒傷的男子，其中，無行動能力的70歲莊姓老翁與59歲劉姓男子傷重不治，69歲陳姓男子仍在加護病房與死神搏鬥，台北市長柯文哲晚間前往探視，透露陳男病情恐不樂觀。檢察官晚間已漏夜對兩名死者進行相驗，指示先暫冰存，將採取血液等進行身分比對。丁女在晚間10點已移送到內湖分局，將待明日繼續問訊，以釐清案情。

警消在救人之際，赫然發現在屋外旁觀的58歲丁姓女負責人竟企圖逃逸，眼尖員警發現後，及時在隔壁巷子將她逮捕。

消防局第三救災救護大隊長王證雄表示，現場約20坪大，一樓前方有4張床，後方疑為丁女的起居室，地下室另有一張空床。起火點位於門口第一張無人使用的空床，火勢燒穿簡單隔間的木板，延燒到3男床位，導致逃生不及，整個燃燒面積約10平方公尺。

警方調查，兩名死者都無家屬，據鄰居表示該養護所是從別處搬來。丁女供稱，以前開的養護所結束營業後，她以每月2萬6000元租下內湖該處公寓，原做為照顧先生之用，約半年前將之前照料的3名男子搬到內湖，今天下午1時許她出門辦事，不知為何起火。

丁女聲稱，其中一名死傷者數月前曾在養護所內燒棉被，但因無報案紀錄可證實，警方對丁女的說法存疑，不排除她是為了卸責，將再調查釐清。今因夜間停止訊問，警方明日將再製作筆錄，全案將朝公共危險、過失致死等罪嫌偵辦。

(中時新聞網)