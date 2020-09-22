執政黨能源政策是2025年綠能占全國用電比2成，長期政策則尚未提出。身為政府智庫的工研院，近日完成中長期能源與電力發展報告，首度提出2050年最佳能源配比方案，綠電占比將大幅提升至50％，燃煤與燃氣組成的火力發電則從8成降至約5成，占一半。

工研院今舉行「電力資源規劃永續策略研討會」，提出電力供應要有「承載順序」與「整合資源規劃」雙箭思維，並提出對中長期電力規畫建議報告。

負責此案的工研院綠能與環境所組長劉子衙表示，在依據國際能源總署的MACC＋TIMES兩個邊境減量成本分析工具下，根據GDP成長、戶均人口數、技術組合、節能手段、不新增燃煤機組等多項指標，將一年8760小時，切成66時段後，依不同情境做出2050年時10個能源配比情境方案，其中最佳配比是綠能、燃氣、燃煤占發電比為52：35：11。

以風力、太陽光電、水力為主的綠電來說，目前國內正在力拼從去年不足全國用電6％，到2025年升至20％，工研院分析建議是到2050年綠電要再多出30％。

至於執政黨倚重的天然氣發電，則可望從2025年的50％，降至35％。目前各縣市猛轟空污元凶的燃煤發電，則希望從去年46％，2025年限縮至27％，再砍半僅剩11％。等於2025年占比8成的火力發電，到2050年僅剩不到5成。

依據這份報告，燃氣發電在2025年達到高峰後，會逐年下降，再生能源將在2029年超越燃煤發電，再來是2037年超越燃氣發電，正式成為發電老大哥。身為政府智庫，工研院此份報告將會提交行政部門做為未來能源配比政策參考。

劉子衙說，2050年我國《溫減法》目標，要下降到只有2005排碳量的一半，因此必須調整各類能源組合。但要達到低碳電力結構，還牽涉到新技術導入、用電行為措施改善(節能) 等。

對於再生能源占比再擴大，成大電機系教授張簡樂仁認為，再生能源雖有不可控特性，但可透過台電併聯辦法修訂、發展儲能以及需求面管理，例如引導工廠製程避開中午尖峰用電來達到。

他說，長期會用IRP(資源整合規劃)去推動電力承載順序，再生能源使用應會擺在最頂點，其次才是天然氣、水力、需量管理等，綠能之所以是第一順位，有企業RE100(承諾100％用綠電)需求與減排需要。

(中時 )