黃子佼本屆金鐘獎與Sandy吳姍儒以《一呼百應之揪團大考驗》入圍益智及實境節目主持人獎，他去年早以該節目敲鐘，與Sandy奪下同獎項，更以《超級同學會》與好友卜學亮贏得綜藝節目主持人獎，堪稱該屆金鐘大贏家。提及此次入圍心情，他表示：「去年我已經非常幸運了，包括我跟小燕姊、跟我的兄弟、跟晚輩，這樣子的排列組合，不要說我，相信整個演藝圈都很難複製第2次，那我還求什麼？老實講，不是講客氣話，真的是平常心。」

台灣綜藝環境變差，偏偏今年入圍數還從5項減為4項，黃子佼尊重評審決定，「評審一定有糾結，當然不是討厭這個人，而是評估整個節目是否沒進步」。是否覺得大環境蕭條為非戰之罪？他看得坦然，「我必須講，不管是商場還是戰場，你不能用委屈討生意，這說法有點情感綁架，做節目也是一樣」。他也預告今年不會走星光大道，老婆孟耿如自然不會陪走，「我太太最近畫畫實在太入迷，對於這些虛華沒什麼興趣，我就不走了，因為不想再準備第2套衣服」。

黃子佼與孟耿如夫妻經常在台灣各地小旅行。（摘自臉書）

至於未來還想開何種類型的節目，黃子佼表示：「想做一個既有收視率，又會得獎的節目，我非常想做遊台灣的節目，平常關注比較偏文青風格，把大明星帶到這些珍貴的台灣各角落，一定很有趣。」他笑稱自己以前混日本，閉著眼睛都能在街頭行走，這幾年從哈日變哈台，不只每篇遊記臉書花2到3小時紀錄，更拒絕業配，就是想將開心分享出去。

但黃子佼也強調，「音樂還是我的本命，我也在想自己能做什麼？還是想做音樂節目，看能不能幫台灣流行音樂紀錄、整理，這也是一種責任感。」他半年前曾與朋友聊過1個案子，想做音樂兩代東西軍，一邊前輩一邊晚輩，再讓新舊組合擦出火花，例如鄭怡跟9m88、任賢齊跟周湯豪，「現在正是時候，因為疫情，大家都飛不出去」。

(中時 )