中職又多一位10勝投手，樂天桃猿隊霸能今（22）日先發7局，繼中信兄弟德保拉、富邦悍將索沙之後，成為今年第三位拿下10勝的投手，他先發7局被擊出6支安打，包括林安可的3分炮，失掉4分，使得整場表現未達優質先發的內容，賽後仍獲選單場MVP。不過續航力不錯，才能撐到隊友反攻，終場桃猿以7比6擊敗統一獅。

霸能通常擔任猿隊每周首場比賽先發投手，他相當耐投，不容易被打爆，昨天力撐7局拿下勝投，戰績10勝6敗，也中止個人2連敗。今年他23場先發有11場優質先發內容，大致上還算符合洋將的水準，但也還有提升的空間。

樂天桃猿林泓育（右）靠著隊友的安打，加快腳步滑回本壘先馳得點。（陳麒全攝）

賽後霸能表示，棒球比賽真的很不容易，能夠幫球隊拿下勝利，真的有鬆一口氣的感覺。其實下半季的體能、訓練都很好，甚至比上半季理想，為何壓制力反而下滑，他自己也百思不得其解。不過他也發現，每當某一局的時間拖得比較久就容易出狀況，以致被對方得到較多分數，這一點要特別注意。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，霸能投得很好，只有對林安可那個打席有一球失投挨轟，其他都表現可圈可點。昨天桃猿隊打擊火力勝過獅隊，是比賽後段能夠逆轉勝出的主因，曾總也讚許球員做到攻勢連貫，並且能利用對手錯誤擴大攻勢。

統一獅先發洋投布雷克表現穩定。（陳麒全攝）

獅隊的內野守備出現數次瑕疵，可能是球員經驗不足與配合默契不佳所致。其實先發投手布雷克表現還不錯，主投6局失4分、有3分自責分，投球內容是一場優質先發，反而無法拿下勝投，較為可惜。

統一獅隊林安可（右）揮出3分全壘打。（陳麒全攝）

至於獅隊新生代巨炮林安可相隔1個月又1天終於又開轟，今天在桃園球場獅猿戰揮出3分全壘打，本季第27轟出爐，追上桃猿隊朱育賢，在全壘打排行榜並列領先，也助獅隊一度超前比分。

林安可上次擊出全壘打是在8月21日對中信兄弟擊出，中間有18場比賽無論先發或代打都無法敲出全壘打，整整熄火了1個月。林安可上半季擊出20支全壘打，堪稱火力四射，下半季至今7轟，更換恢復系數較低的球固然是原因，他是「二年級生」，首次面對完整球季，體能、經驗可能還要加強。

(中時 )