第50屆全國技能競賽成績出爐，勞動力發展署中彰投分署選手團共奪下15金9銀11銅24優勝及4佳作佳績，摘金人數刷新近3年紀錄，見證擁有一技之長，行行出狀元。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，分署位處中部機械重鎮，在機械產業人才培訓的高專業水準與實力，在綜合機械、CNC車床、外觀模型創作等3職類一舉包辦金銀銅前三名。

就讀台中高工機械科的廖翰楨，角逐「綜合機械」職類，不負眾望奪下金牌，他表示，從小就喜歡把家裡壞掉的家電用品拆開重組並探究原理，讓家人很傷腦筋，為了參賽，每天自我練習十多個小時。

建國科技大學學生林博鴻，參加中區分區賽時僅獲得鑄造職類第五名，出馬全國技能競賽一舉拿下全國賽金牌，讓人跌破眼鏡，他說，特別針對學科加強準備，加上平日累積的術科實力得到金牌。

林淑媛說，該分署除提供失業勞工職業訓練外，也開辦產學訓合作訓練、選手培訓等，讓中彰投地區的選手贏得好成績，期盼未來能攜手更多轄區學校、地方政府，共同投入技術人才培育工作，讓技職觀念繼續向下扎根，青年朋友有專長，在就業或創業時展現實力。

(中時 )