今年的聯合國大會「一般性辯論」於台灣時間22日晚間9時登場。繼聯合國秘書長古特雷斯、巴西總統波索納洛後，美國總統川普正式發表他昨日在白宮預錄的演說影片。川普要求，聯合國應該讓中國為他們的行為負責」，同時也不忘宣揚「美國優先」政策，稱全球都應該效仿他的做法。

川普在發表演說前1日就迫不急待預告，將對中國發表嚴厲訊息（strong message）。針對新冠疫情，川普在21日白宮錄製的影片中痛批，「中國政府與他們所控制的世界衛生組織（WHO），先是錯誤宣稱沒有證據證明病毒會人傳人，之後又亂說，無症狀者不會傳染新冠肺炎…聯合國應該讓中國為他們的行為負責」！

川普也強調，國內3款新冠疫苗都已進入實驗最後階段，「我們將打敗新冠病毒、我們將終結這個傳染病」，並開創繁榮、合作、和平的新時代。

川普指出，如果聯合國要改善其運作效率，「就必須專注應對世界上真正嚴重的問題，如恐怖主義、對女性的壓迫、非志願勞工、藥品走私、人口、性販運、宗教迫害、針對少數宗教的種族清洗等」。

針對氣候與環保議題，雖然川普先前宣布退出《巴黎氣候協議》，但美國的環保記錄「無懈可擊」，而大陸則大量傾倒海洋垃圾、破壞珊瑚礁，過度捕撈影響生態，且碳排量高達美國的2倍。

最後，川普表示，美國的繁榮是世界穩定發展的基石，他堅信「美國優先」原則，還呼籲「世界各國也應該這樣做」，以自己的國家優先，這樣才是正確的做法。

(中時 )