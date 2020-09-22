停車費被多收了你知道嗎？台中市大里區公所政風處主任吳芳如6月在大里停車時發現被多收了10元，經查竟發現多處停車場皆有超收停車費的情況，半年來業者不法得利近55萬元。稍早，承攬停車場的業者出面回應，將全力配合政府清查繳納罰金，並遵照政府公告提供消費者退費。

大里區公所政風處主任吳芳如表示，平常買東西就有對帳的習慣，因承辦業務，生活上特別注意相關事項。今年6月間，前往一處餐廳吃飯，她將車停在德芳興停車場，停了一個小時又10分鐘，停車費應該是30元，但停車繳費機卻要她繳40元，當場超收10元。

吳芳如表示，區公所與廠商的合約是前10分鐘免費、半小時10元、一小時20元，未滿半小時以半小時計費，經實際停車在區內所有的委外停車場，發現同一廠商有超收情況，於是請該廠商提供發票和進出場明細進行比對，發現該廠商在大里區所屬的4個停車場（國光花市停車場、大新停車場、德芳興停車場、仁興停車場）都有此情況。不僅如此，廠商還在停車場的告示牌寫上「第1小時不滿1小時以1小時計費」的字句，誤導停車民眾。

經營的廠商自知理虧，除繳回不法獲利54萬9810元，存入台中市停車管理基金專戶外，公所也要求廠商在停車場貼出公告，告知被超收民眾可持發票退費，公所也依相關罰則，共罰款7萬8千元。

負責承攬大里區公所委外國光花市、大新、德芳興與仁興等四個停車場的業者則出面回應，承認因管理疏失導致停車費率不正確，也承諾配合公所政風室全面清查，並繳回超收金額約55萬元。

而消費者部分，業者則表示，將全遵照政風室指示辦理退費公告，並於這4個停車場張貼退費公告，由專人就費率設定錯誤期間辦理退費以維護車主權益。同時將依規繳納違約罰金。

(中時新聞網)