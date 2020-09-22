9月22日是秋分，日夜等長。過了秋分，夜晚變得比白晝長，秋天的涼意也逐漸加重，此時自然界的陽氣漸收，氣候變得乾燥，老年人、小孩及過敏患者，可能都會開始感受到呼吸道不適。

中醫有言：「燥令傷肺。」秋天燥邪當令，肺臟極易受燥邪侵襲而脆弱，因此秋天首重「養肺」。中醫認為，肺是人跟外界最直接接觸的部位，肺主氣，負責身體的氣與自然的氣交流，也是防守細菌病毒入侵的第一關，格外需要好好保養。

中醫師提醒，秋天天氣轉涼變冷，人的新陳代謝也趨緩，老人、小孩對這樣的變化，適應力與耐受力都比較差，要小心禦寒，以免罹患感冒、咳嗽等。而原本就有過敏及呼吸道問題、陰虛、氣虛、肝火旺的人，秋天也容易「犯太歲」，健康特別容易亮紅燈，例如經常出現口乾舌燥、乾咳等症狀。

從中醫角度看，喉嚨乾癢不適、容易咳嗽、呼吸不順等呼吸道問題，和氣候變化及體質有關。先分辨自己的體質，再對症調理，即可遠離秋季燥邪的傷害。

1.陰虛

老年人、更年期婦女因身體機能退化、荷爾蒙改變等，體質容易轉為陰虛，例如黏膜、唾液腺退化等，使液體分泌減少、滋潤度不足而出現口乾舌燥、咽喉乾癢、乾咳等不適症狀。尤其到秋冬偏乾燥，或長時間待在濕度低的環境，如冷氣房，及水分攝取太少，都會加重不舒服情形。

這類體質需要滋陰潤燥，一般會用麥門冬湯、玉女煎、六味地黃丸等。經過一段時間滋陰調養後，原本容易乾（燥）咳的人會咳出少量痰，將痰慢慢咳掉之後，乾咳現象就會緩解。

2.氣虛

中醫認為，過敏的人多半屬於氣虛體質，而像久病、身體虛弱、大病一場之後，或飲食失調、嚴重營養不足，體質也會成為「氣虛」、「偏寒」，最好少吃太過寒性的食物，如蝦蟹、竹筍、西瓜等，並以溫熱、平性及補氣的食物、藥材調理，常見如人參、黃耆等。

不過，中醫古籍雖指出過敏的人體質多半偏虛、偏寒，但現代生活環境及條件比古代優渥，大多數人營養過剩，而不是營養不夠，因此在吃補前最好先徵詢中醫師的意見，以免補過頭。

3.肝火旺

壓力大、鬱悶、熬夜晚睡，喜歡油炸、燒烤、辛辣食物，都容易造成肝火上升，而中醫認為肺屬「金」、肝屬「木」，原本是金剋木，但當木太盛，也就是肝火太旺時，金就剋不了木，反而會被木剋制，因此，肝火太旺，也會傷害肺。

為了避免肝火旺，應調整生活作息、經常練習紓壓放鬆、持續保持運動習慣，讓自己遠離焦躁鬱悶，並少吃辛辣炸烤類食物，不妨吃點梨子、銀耳、蓮子，滋陰潤燥。

不過，當持續咳嗽超過2星期，不見好轉，甚至愈咳愈厲害，或者已經出現黃稠痰，代表可能是細菌性感染或肺炎，需要使用抗生素治療，建議此時趕快就醫檢查及治療。

(中時新聞網)