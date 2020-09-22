第50屆全國技能競賽決賽「讓專業的來！」本月17至20日於台北南港世貿展覽館舉辦，雲林縣土庫商工總計拿下青年組建築鋪面1金1銀1佳作，以及青少年組漆座職類銀牌，共計4人獲獎，成績閃耀雲林。

土庫商工學生此次參賽，成績最耀眼的是建築舖面職類，建築科陳武鑫榮獲第1名，接受蔡英文總統親自頒獎表揚，陳泰源拿下第2名、張為泰獲得佳作。

值得一提的，今年全國技能競賽向下扎根，第1次辦理青少年組技藝競賽，從國中就開始接受土庫商工訓練的漆作職類吳侑恩表現出色，一舉奪下第2名，消息傳回土商，師生開心地說近半年的培訓，總算開花結果。

建築舖面職類在老師林煜融細心指導下，今年大放異彩，包辦金牌、銀牌，獎金累計達20萬元，林煜融表示這群選手們已有1年以上比賽經驗，今年經常利用假日到校練習，老師的角色就是幫選手找尋最適合的工具、擬定最佳的作戰策略，給選手充分的信心。

青少年組技藝競賽今年第1次辦理，元長國中技藝班漆作選手吳侑恩，今年畢業後進入土庫商工建築科就讀，在老師何旭憲的細心指導下獲得第2名，為學校打響名號。

校長何佩玲表示，全國技能競賽高手雲集，是年度技職體系的「華山論劍」，每名選手皆是北中南3區初賽前5名的各校菁英，今年土庫商工共有7名選手取得決賽資格，其中4人獲獎，前3名選手將進入國手選拔賽，爭取2021年於大陸上海舉辦的國際技能競賽國手資格。

(中時 )