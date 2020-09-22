新北市教育局今（22）日在新北市立圖書館總館舉辦「新北市2020教育創新國際論壇」。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（22）日在新北市立圖書館總館舉辦「新北市2020教育創新國際論壇」。（新北市教育局提供）

新北市政府教育局今（22）日在新北市立圖書館總館舉辦「新北市2020教育創新國際論壇」，特別邀請來自美國第一所K12微軟旗艦學校—倫頓基督教學校校長密雪兒・齊默曼（Michelle Zimmerman）分享美國學校數位學習的推動，另外也邀請PaGamO ／BoniO Inc.葉丙成執行長及新北市學校數位教育實務推動工作者，分享國內如何運用AI實踐創新學習。

蜜雪兒從美國學校角度分享疫情時代，如何透過數位科技、AI與教育結合，幫助老師及學生，運用科技發揮最大效益。密雪兒認為AI不會取代人類，而是幫助人類透過科技，在「以人為本」的基礎上進行更多鏈結。而葉丙成執行長與新北市明志國中戴春成校長，以國內角度談如何運用AI在教育上的創新思維，幫助孩子培養解決問題的能力。戴校長帶領的明志國中為新北市科技領域輔導團召集學校，致力推動新課綱課程，現場展現由教師團隊研發的「智慧奇機」，如何透過AI以寓教於樂方式幫助學生自主學習。

新北市板橋高中李瑞婷老師及新泰國中劉繼文老師，則分別就「學習設計更好的智慧家庭生活」和「差異化教學的課堂實踐」二項主題，進行教師專業成長工作坊，李老師透過Sony MESH以設計思考的實作工作坊，帶領現場教師體驗物聯網的結合，打造居家智慧生活。劉老師分享他個人經驗如何透過學思達以及設計增強動機的教學法，並在課堂中加入差異化元素，培養每個學生自主學習的能力。

教育局副局長歐人豪表示，新北市歷年辦理科技教育創新論壇，透過國內外專家的分享，帶來科技新知及創新教學經驗，有助提升教師教學效能。教育局近幾年致力於推動AI教育不遺餘力，108學年度共輔導78位校長及老師完成AI種子教師培訓，並於109年在偏鄉學校辦理AI科普教育營隊，幫助48位偏鄉學子學習新興科技，以縮短城鄉數位落差，亦辦理AI鯨魚機器人教師培訓工作坊，共有來自53校合計60位教師參訓。未來將持續辦理教師培訓及營隊，提升各學習領域教師AI知能與素養，鼓勵新北市教師們共同推動AI並融入各學習領域教學，讓新北學子在AI教育領先全國。

此外，教育局將於11月20日至21日，於新莊體育館舉辦「109年度資訊科技教育成果展」，由65所智慧領航學校展現年度資訊融入教學成果及新興科技應用情形，新北市資訊科技教育豐碩成果免費體驗，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )