對於阿拉伯聯合大公國與以色列走向關係正常化，巴勒斯坦感到當然憤怒，巴勒斯坦外交部長周二表示，將退出目前的阿拉伯聯盟會議主席職位，以譴責任何與以色列建立正式關係的阿拉伯國家。

半島電視台報導，巴勒斯坦抗對阿拉伯聯合大公國、巴林在一星期前，在華盛頓與以色列簽署的協議，這顯然背叛了阿拉伯國家聯合團結的誓言，也打擊了巴勒斯坦試圖在以色列佔領的領土上，尋求建立獨立國家的努力。

巴勒斯坦原本將在接下來的6個月，成為阿拉伯聯盟會議的輪值主席，職務由外交部長馬利基（Riyad al-Maliki）擔任，但是受到阿、巴林的背叛，他表示不想再擔任這一職位。

馬利基說：「巴勒斯坦已經決定放棄輪值主席的權利，看到阿拉伯人竟然急於實現與以色邛正常化，我覺得再做這個職務已經不光彩。」

在二戰結束後，聯合國決議在巴勒斯坦地區，成立兩個新興國家，分別是巴勒斯坦與以色列，但是周邊阿拉伯國家不歡迎以色列在當地建國，於是組成阿拉伯國家聯盟，並要在以色列扼殺在出生伊始。然而以色列在1948年的第一次以阿戰爭中，痛擊了阿拉伯聯盟，成為他們的建國獨立戰爭，並且在1967年的第3次以阿戰爭(6日戰爭)時，佔領了約旦河西岸和加薩走廊地帶，完全併吞了原本歸屬於巴勒斯坦國家的土地，現在那些地方被以色列稱為「屯墾區」。

阿拉伯國家聯盟長期以來，一直呼籲以色列從那些武力佔領的土地上撤出，這是對巴勒斯坦難民的公正解決方案，然而對以色列來說，他們是憑著戰爭贏得的土地，又豈會說還就還。

(中時新聞網)