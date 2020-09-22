立法院長游錫堃今日召開朝野協商，並決定日前因涉貪而被羈押起訴的立委蘇震清等人「予以許可羈押」。傳出此事引起民進黨英系立委陳明文不滿，並會同英系綠委蔡易餘、莊瑞雄去「嗆聲」游錫堃，對此陳明文晚間發出聲明回應「不是嗆聲，是溝通」。

民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、無黨立委趙正宇等人日前因涉貪遭羈押起訴，臺北地院裁定延押。游錫堃於黨團協商會後決定將「予以許可羈押」列入院會臨時報告事項。由於蘇震清屬英系中的前總統府祕書長蘇嘉全系統，外界認為，恐是因此引發陳明文不滿。

陳明文指出，依據《憲法》規定「立委除現行犯外，於會期中除非得立院同意，否則不得逮捕或拘禁。」因此應是全體立委組成的院會共同決定，而非朝野協商說了算。

外傳陳明文和2名英系立委一起到立法院長休息室向游錫堃嗆聲，場面火爆。陳明文回應，是針對該案所衍生的憲法爭議，與游錫堃溝通，絕無嗆聲或不滿，特此嚴正澄清。

(中時 )