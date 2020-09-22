「台灣第一名模」林志玲人美EQ高，深受大批粉絲愛戴，日前卻驚傳她上禮拜悄悄在台北醫學院附設醫院住院開刀，被經紀人證實志玲姐姐是因支氣管問題動手術。對此，林志玲父親林繁男今(22日)出席畫展活動被問起女兒狀況，也坦言自己是看新聞才知道這件事。

才羞認與日籍老公Akira正積極做人的林志玲，還沒傳出懷孕喜訊，卻被爆出在上週悄赴台北醫學院附設醫院住院開刀，令粉絲得知憂心不已。隨後經紀人也證實志玲姐姐開刀一事，透露林志玲因為支氣管問題經常過敏發炎，在醫生的建議下動了小手術。

而林志玲開刀這件事，連她的父親都不知道，據聯合報報導，林志玲父親林繁男今日在出席畫展活動被問及此事，坦言看新聞才知道，同時也透露女兒貼心一面，稱林志玲從小就很獨立、堅強，總是報喜不報憂，相信她身體沒什麼問題，很快就會恢復。

其實林志玲除了做人進度，其健康狀況也是外界關心焦點。她2005年赴大陸拍攝廣告，卻意外墜馬遭踩斷7根肋骨，休息長達4個月才復出，2018年又因感冒引起免疫系統失調，暫時停工。

(中時新聞網)