正當美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）極力爭取新一輪的財政紓困方案，呼籲國會有必要再加碼紓困時，美聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）卻表示，就算國會未通過額外的紓困案，美國經濟目前已有足夠的動能，應該可以從新冠肺炎的困境中恢復過來。

美國財經媒體報導，Bullard周一（21日）接受採訪時強調，他認為新一輪的財政紓困方案的急迫性，並未如7、8月時那麼具有迫切性。」他相信美國目前有足夠的資源，可以應付當前所面臨的問題。

Bullard的看法與聯準會主席鮑爾，以及其他Fed的官員呈現強烈的對比，因為鮑爾等人一直呼籲國會有必要再加碼紓困，甚至是強調紓困案的急迫性。

Bullard指出，美國今年經濟成長恐萎縮3%至4%，不到當初預期的一半，因此國會通過的3兆美元紓困案以及Fed的貨幣寬鬆政策立場，預料應該可以在經濟復甦時提供足夠的支持。

(中時新聞網)