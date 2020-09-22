不少人強調，談感情不要看外表，而是要看內在，但如果愛另一半的內在，卻不斷嫌棄對方長相，該怎麼辦？一位女網友透露，自己的男友不論個性、事業都不錯，但卻長得「其貌不揚」，身旁的朋友也都嫌男友「長太醜」。男友不願意「為了她整形」，到底該怎麼辦？對此，網友表示：跟他分手放了他吧！

原PO在「Dcard」上表示，自己前幾任男友都長得不錯，但發現男友的長相完全不是她的菜，「眼皮一單一雙、牙齒亂、身高剛破170」。原PO指出，當初會在一起，是因為自己剛分手，男友對她呵護至極，追她勤奮到整個朋友圈都知道，她也被男方付出所感動。

但是，原PO指出，男友在追求她的時候，她就明確告訴男方「不是她的菜」，男友也承諾，如果在一起後，就會去「貼雙眼皮+戴牙套」。不過在一起後，男方就開始嫌貼雙眼皮麻煩、戴牙套很貴，拒絕做改變。儘管如此，原PO表示還是很愛他，但「真的沒沒辦法接受他的臉」，出去不敢拍照、發文，只讓幾個好朋友知道和他交往。朋友也直接明說男友「很醜」。

原PO強調，其實男友的個性很好，事業也不錯，2人私下相處也很開心，但是，每當談到未來結婚生子，原PO就感到害怕，「害怕小孩長得像他，更害怕別人的眼光」。表示已經在一起半年了，但完全沒有覺得男友越看越帥，想請教網友如何說服男友去整形。

貼文一出，留言馬上蓋起高樓，網友卻一面倒地建議原PO快分手。一位網友留言「跟他分手放過他」被1萬3千人按讚。眾人紛紛表示「妳一開始就不應該跟他在一起啊，除了外表，你沒有辦法被他的內在吸引的話，那妳還是離開他吧，他真的有點可憐」、「真的是很糾結外表，那妳還是跟他分手吧，長相是天定的，人家就不想整形，你要怎麼辦？」、「你們還是分開吧，他內在沒有問題，也肯定有不嫌棄的人喜歡」、「人家就是愛內在多於外在，你是內在外在都想要，太貪心了」、「兩個人在一起是要連他的缺點都要接受才能真正在一起。如果你現在不能接受，以後怎麼可能可以接受？你還是放過他也放過自己吧⋯⋯」。

網友一面倒地建議原PO快分手。一位網友留言「跟他分手放過他」被1萬3千人按讚。（摘自Dcard）

後來原PO也回應網友說法，表示「就是因為對方長得醜分手感覺很傷人，才想來問問有沒有解決辦法」。並指出2人在一起後，感情有變深，但是吵架時，就會覺得他怎麼那麼醜，很想分手但又心軟，畢竟他除了醜之外，也沒有什麼缺點，「就是喜歡他的內在才這麼糾結」。

(中時新聞網)