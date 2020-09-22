年年熱銷的黃騰輝藝術年曆預購來了！以「玫瑰」創作主題聞名的古典玫瑰園創辦人、藝術家黃輝騰，自2010年以來，每年推出限量版的「黃騰輝藝術年曆」，連續十年都搶下書局熱銷排行榜，今年9月25日於誠品書店門市、網路書店開始預購。

黃騰輝1959年出生於台灣花蓮，東海大學畢業，北京清華大學美學碩士、美學博士候選人。他在大學期間研習建築設計及繪畫技巧；大學畢業後，與三位受到烏托邦思想影響的學長在台中市創立「理想國」造鎮社區，將一個已經破敗的爛尾樓社區更新，成為台灣首座社區總體營造的代表案例。

黃騰輝因為嚮往法國作家聖修伯里小說《小王子》及其筆下那朵代表真愛的玫瑰，創辦了以玫瑰為主題的英式下午茶店「古典玫瑰園」。他也曾為英國皇家品牌設計威廉王子大婚瓷器，作品廣受國際收藏家喜愛。 黃騰輝早期的繪畫以「玫瑰」的詮釋享譽畫壇，型塑了獨特風格的標誌。2012年他在北京清華大學哲學研究所研修美學，同時期從玫瑰主題逐漸轉為現代抽象風格。

黃騰輝繪畫創作三十年，受到塞尚、馬諦斯、德庫寧、梅原龍三郎與廖繼春影響，呈現野獸主義與表現主義的藝術觀點。黃騰輝2021年年曆中的作品，主要涵蓋四個主題：第一是人像繪畫，第二是玫瑰繪畫，第三是風景繪畫，此三者屬於具象的抽象繪畫，第四是非具象的抽象繪畫。四個主題的進展過程，可以說明黃騰輝藝術創作的美學探索：從詩境通往畫境，從畫境轉往意境。

黃騰輝說：「繪畫是一種渴望，是自我的探索，每一位畫家，終其一生都是在畫自己。」黃騰輝的作品所要表達的是，對台灣這塊土地、人與成長的記憶，在2021年曆中可以欣賞到包括玉山印象、墾丁印象、基籠山之戀等作品，都是黃騰輝喜歡寫生常去的地方，台灣在黃騰輝的繪畫中，呈現生命溫柔的詩意和帶著莊嚴的本質。

國立台北藝術大學博物館研究所所長廖仁義評論說：「黃騰輝的繽紛詩境，那是一座沒有圍牆的玫瑰花園，他就像是聖修伯里書中的小王子，獨行在自己的藝術旅途，等候著我們進去分享他的夢想，追尋屬於我們自己的夢想。」

10月25日，黃騰輝受邀在國父紀念館舉辦個展，這也是他繼2011年在巴黎個展後的重要展覽。

(工商 )