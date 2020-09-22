各政黨已開始布局2022台北市長選舉，據最新民調顯示，相較於4月，蔣萬安從4月的36%增為50%，陳時中卻從53%掉到37%。對此，台北市議員徐弘庭斷言，陳時中的民調還會繼續掉，並指因為他現在做的事情，已經顛覆了先前的人物設定。

對於陳時中民調下滑，徐弘庭22日在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，「坦白講，我認為陳時中的民調現在還並不是谷底，我認為會再往下」，並指出關鍵在於政治人物的所作所為，到底在傳達一個什麼樣的訊息。

徐弘庭分析，陳時中近期的一些動態，比如拍雜誌封面照和唱歌等，其實和防疫指揮沒有太大的關聯性，「過去我們說寓教於樂，但你想要跟民眾傳達什麼？傳達我們很安全嗎？」

徐弘庭認為，若陳時中想要傳達我們很安全，就應該在美豬爭議的時候，把美豬幾個關鍵的數據統計好，把關鍵的細部標示這些行政措施做好，這樣大家也會感覺更放心一點，但這段沒有做。

徐弘庭強調，在全世界擔憂新冠肺炎疫情可能二次爆發的時間點上，陳時中可以去視察疫苗廠、去視察口罩的管理，做這些民眾看了會覺得放心，可是他都沒做。去專訪可以，那是在傳達政策的消息，但唱歌就比較難以讓神接受，而且陳時中也未藉機宣導防疫。

對於陳時中去唱歌是想要傳達什麼？徐弘庭指出，做這些事會讓大家覺得陳時中是不是有政治的企圖心？而且陳時中現在還被和民調放在一起，民眾就會覺得他是有潛在政治企圖心的人，這樣來回的影響，完全顛覆之前的人物設定，還有政治表現傳達。

最後，徐弘庭說，民眾對現在陳時中的印象，從過去的防疫總指揮官，到現在是打一個大大的問號，「就是你到底在幹嘛，有人把你放進民調裡面，你也沒否認，還回答一些問題，會更強化那個印象」，所以徐弘庭認為陳時中的民調還會再下跌 。

(中時新聞網)