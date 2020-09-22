台灣在1970-1990年代經濟高速發展，躋身亞洲四小龍之一，國際貨幣基金組織IMF去年(2019)曾評估全球各國國內生產總值數據(GDP)，估計台灣在世界排名21-23名、人均GDP排名第38，但這樣的成績真的好嗎？有臉書粉專直言，「很多人不懂的是，這其實是全球最可恥的22名」。

粉專「峰言峰語」今(22日)針對「台灣的總體經濟表現」發文表示，「台灣的GDP總量一直很高，大約是在全球的21-23名間，但這真沒什麼好驕傲的，反而是一件很可恥的事，原因就在於，全民所創造出來的財富，都流向了少數人。

內文指出，台灣不但GDP總量很高，而且各項『平均』數值也都很高，例如台灣人的平均淨資產全球第4名（約330萬台幣，連低收入戶的嬰兒都有這身價），比日本還高」。

「峰言峰語」感慨表示，「很多數字，你看下來，會覺得活在平行世界，因為明明年輕人苦不堪言、遊民年年創新高、周圍的人多數都活得很苦。那怎麼數字都這麼好？與感覺完全不同啊！看到這裡，大家或許已經猜到了，就是『平均』的問題，一如那『出名的笑話』，你的父母平均有一顆睪丸般，台灣極大的貧富差距，也給了多數人民假像」。

他也進一步解釋，事實上，真正要衝量一個國家是否進步與強盛，還是要看多數人的生活是否幸福，而能代表這些指標的，「台灣都非常慘」，像是房價所得比全球前三高、工時全球前五名、多數人的薪資非常低……這些，才是台灣的真相。

例如：

第一、1111人力銀行調查指出，在台灣，46%的上班族為月光族

第二、主計處指出，2017年全國有898萬名受僱者，其中月薪低於3萬元者有 305 萬人。另外，「臨時」「部分工時」「派遣」等非典型僱用人數高達81萬人，再創新高。

第三、台灣目前兼任教師的時薪是：正教授為795元、副教授為685元、助理教授為630元，已16年未作調整。若兼任教師和正職教師授課鐘點相同，每周上課8-9小時，則每月收入不到三萬元，扣除寒暑假的3個月，若除以12個月，這些兼任教師收入不到22K。

第四、勞動部在2017年的報告，大學畢業後的首份工作，起薪平均為23439元，20-34歲的年輕人，超過45%的月薪在3萬元以下。而主計處統計，全台平均每人月消費是21000元左右，台北則超過28000元，等於許多新鮮人第一份薪水，還不夠生活。

而對於這些真實又殘酷的數據，「峰言峰語」說道，一般遇到這種狀況，歐美都是會透過稅制來做財富的調整，但偏偏台灣都是地主民代居多，創造了獨有的制度，於是會發現不論健保制、稅制、關稅、貨物稅、土地制度…又把多數人民的財富不斷輸往地主民代的身上，如此不但又再加劇了人民的痛苦，也增加了地主的不勞而獲。

最後「峰言峰語」給出的結論是，「GDP 總量是真的、GDP年年創新高也是真的、股市很好也是真的、房地產旺到不行也是真的。但這些所創造出來的財富，都與你無關，都不會流到多數人身上（因為全球的奇葩制度），相反地，你還常常是被剝削的那一方。而這，就是為何我說，這是全球最可恥的22名」。

臉書粉專「峰言峰語」21日貼文，直言台灣GDP排全球第22，是全球最可恥。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)