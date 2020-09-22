桃園國際機場公司22日舉行第四屆第三次臨時董事會，會中通過新任總經理但昭璧就任案。 但昭璧致詞時表示，為了面對機場營運所面臨的挑戰，他將致力於基礎能量的堅實，其中包括設施及人力，亦即有形部分優化桃園機場各項基礎設施能量與品質、無形方面則善用人力資源、精實人員專業訓練。而為了迎接未來疫情結束、運量恢復及成長，第三航廈和第三跑道當然更是重點項目；他將與同仁共同與總顧問、設計顧問密切合作、各司其職，以期能夠如期、如質、如度完成目標。

桃機公司董事長林國顯在交接典禮中特別感謝前總經理林祥生在任期期間在機場公司服務期的貢獻，讓桃園機場變聰明、變漂亮、變好玩，桃園機場運量在林總經理任內更創下新高，機場公司名列全國百大服務業、勇奪空運類稅後淨利及獲利率冠軍的亮眼成績，更是林總經理的卓越建樹。

監交人交通部參事楊永盛表示，但總經理歷任民航局科長、航空站航務組長、機場公司副總經理，他也是機場公司第一位內升的同仁，未來要借重但總經理航空專業，賡續智慧機場、第三航廈、第三跑道規劃興建，帶領桃園機場邁向新里程碑。

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