全球建造燃煤發電廠的重大廠商之一奇異（GE）周一宣布不再興建新燃煤發電廠，成為最新一家放棄燃煤發電的重要企業。

外界認為這計畫可能包括賣掉相關資產、關閉燃煤發電廠和裁員，以擺脫已淪為夕陽產業的燃煤業務羈絆。

專家認為奇異的計畫等於宣告其5年前以95億美元，收購法國阿爾斯通（Alstom）旗下生產燃煤發電機組的業務是重大失敗。這是奇異歷來規模最大收購案，目的要讓其燃煤發電業務規模加倍。

但隨著天然氣發電崛起，太陽能、風力和其他再生能源逐漸成為新環保發電趨勢之下，高污染的燃煤發電愈來愈不合時宜。奇異也不斷承受投資人要求其減少投資石化燃料事業的壓力。

奇異已為此裁減數千計燃煤發電廠工人、大砍股息配發、2位執行長先後下台、並給燃煤發電事業大幅減值。

奇異電力部門執行長史托克斯（Russell Stokes）表示會繼續讓公司轉型，把發電業務焦點放在符合經濟與發展趨勢的方向走。

專家認為奇異表示不再興建新燃煤發電廠，除了要跟相關業務說再見，也顯示其仍未找到任何買家願意接手其燃煤發電事業。

(工商 )