紐約新創公司Diamond Standard28日將開賣5千枚鑽石幣，每個要價5千美元，總值高達2,500萬美元。該公司希望創造如同金條般的大宗商品，進而吸引更多投資人參與近日受疫情重創的鑽石市場。
Diamond Standard將採用自動競標程序，從數百萬顆鑽石裡選出5萬～6萬顆，之後用電腦程式為每一枚鑽石幣選出11或12顆鑽石，再放進外觀透明的塑膠材質硬幣裡。
在這個競標過程裡，許多大型鑽石賣家都會加入，形同創造出全球首個鑽石交易平台。這些賣家必須遵守美國寶石學院（GIA）鑽石交易規定，而Diamond Standard購買鑽石的資訊都會放至資料庫供查閱。
GIA將負責鑽石評級與組裝工作，並於10月中送至顧客手中。每一枚鑽石幣背後都含有電腦晶片，使其能運用與比特幣等虛擬貨幣相同的區塊鏈技術，讓持有者得以在數位交易所進行買賣。
(工商 )
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