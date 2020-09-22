民進黨桃園市議員王浩宇今日在網路節目中稱「年輕人選票很好騙」，引發網路譁然，直呼王浩宇身為民意代表竟說出這種話，簡直噁心；時代力量智庫執行長李兆立也在臉書上質問王浩宇，難道他今天的發言，「就是民進黨的觀點嗎？」

王浩宇身為桃園市議員，本身就爭議不斷，從選舉時就頻頻干涉外縣市的事物，遭戲稱為「不分區議員」，而又因為針對高雄市前議長許崑源的墜樓案口不擇言，引來憤怒民眾進行罷免，如今的他身陷罷免危機，卻仍說出這種話語，令網友相當憤怒。

跟王浩宇一同上節目的李兆立指出，王浩宇在節目上稱，「年輕人很好騙，騙去支持你之後，可是支持你之後，你到時候要怎麼去回應他們的需求？」李兆立表示，2020總統大選中，蔡英文才以817萬票連任總統，蔡英文還曾特別感謝年輕人是「勇敢的台灣囝仔」，怎麼才過不到一年，年經人就成了民進黨議員口中「很好騙的選票」呢？

王浩宇的這個說法也引起網路上的憤怒，網友紛紛表示「不小心說出真心話惹」、「噁心」、「高雄人最好騙」、「王浩宇根本是在笑自己的支持者」、「就是很好騙才會投給資進黨」、「被騙的要覺醒了」、「我相信這是潔西卡王心裡的中肯話」。

(中時新聞網)