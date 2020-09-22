大陸國家主席習近平22日在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表演說；他稱，今天（22日），是世界反法西斯戰爭勝利75週年，也是聯合國成立75週年，因此舉行隆重的紀念峰會，對重新確立聯合國憲章，具有重要意義。

隨後，習便提到在全球疫情下，大陸對於各國援助不遺餘力，積極投身國際抗疫合作，為維護全球公共衛生安全貢獻力量。他並承諾，大陸將繼續向有需要的國家提供支持，確保全球防疫物資供應鏈穩定，並提到已有疫苗進入Ⅲ期臨床實驗，研發完成並補充使用後將作為全球公共產品。

習近平也提到這場疫情為人類社會帶來的啟示，首先，人類是一個命運共同體，任何國家都不能從別國的困難中謀取利益，從他國的動盪中收穫穩定。應跳脫零和博弈思維，追求共同合作。

第二，經濟全球化是客觀現實和歷史潮流。面對經濟全球化大勢，像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡假裝視而不見，或像堂吉訶德一樣揮舞長矛加以抵制，都違背了歷史規律。世界退不回彼此封閉孤立的狀態，更不可能被人為割裂。因此得要秉持開放包容理念，維護以世界貿易組織為基石的多邊貿易體制，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

第三，習近平提到，這場疫情啟示我們，人類需要一場自我革命，加快形成綠色發展方式和生活方式，建設生態文明和美麗地球。人類不能再忽視大自然一次又一次的警告，沿著只講索取不講投入、只講發展不講保護、只講利用不講修復的老路走下去。應對氣候變化《巴黎協定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向，是保護地球家園需要採取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐。

第四，習認為，全球治理體系目前亟待改革和完善。疫情不僅是對各國執政能力的大考，也是對全球治理體系的檢驗。我們要堅持走多邊主義道路，維護以聯合國為核心的國際體系。

(中時 )