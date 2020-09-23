藍心湄、寶媽合開新節目《藍嬌雙寶》 各出奇招超吸睛 00:232020/09/23 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藍心湄、寶媽近日合開新網路節目《藍嬌雙寶》，前者有時尚女王美譽，後者則擅長烹飪，兩者會擦出何種火花令人期待。兩人第一次主持網路節目，除了教給觀眾寶媽的壓箱寶：美顏養身湯品之外，也會告訴大家如何以最便利、最簡單的方式做出時尚料理，讓身體無負擔。 節目名稱《藍嬌雙寶》以兩主持人名字來命名，寶媽身為做菜主力，究竟能否不被在一旁監督兼吐槽的藍心湄打擾呢？有別於一般正經八百的烹飪節目，24日晚上10點搜哇頻道首集播出。 (中時 ) #寶媽 #藍心湄 #藍嬌雙寶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南山產物推廣「強制險電子式保險證」 滿萬件即抽萬元 12:122020/09/22 財經 王品挺進統一超 開賣健康餐盒 17:062020/09/22 財經 金鐘專訪／黃子佼想帶大明星遊台灣 喊話「音樂是本命」盼開新節目 22:232020/09/22 娛樂 精誠跨足車聯網 取得寶錄30％股權 04:102020/09/22 產業．科技 搭藍26公車司機狂飆 內科上班族曝恐怖經驗：不敢再搭 17:282020/09/22 搜奇 新光三越高雄三多店週年慶鳴槍 滿千送百活動吸睛 17:112020/09/22 財經 總預算1564億創新高 綠讚藍批 04:102020/09/22 地方新聞 莊凱勛不爭金鐘視帝 喊話評審「多給光漢他們年輕人肯定」 17:342020/09/22 娛樂 百貨主打米其林 禮盒多樣化 04:102020/09/22 時尚消費 中市蛋黃區！西屯重大建設動工 人口成長、商業蓬勃 14:512020/09/22 寶島 娛樂熱門新聞 小鬼生前演唱會票只賣一半 陳沂再轟：善良有夠假掰 - 娛樂 殘樣曝光？40歲金泰希真面目現形 Rain更讓網友震撼 - 娛樂 2020帶走小鬼「衰事未結束」命理師預言：10月恐有名人蒙難 - 娛樂 女星遭前男友報復「8分鐘性愛片」外流 錄影一半失控走人 - 娛樂 羅志祥現身小鬼靈堂照曝光？網一看怒了 爆氣譙：閉嘴 死者為大 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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