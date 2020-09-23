藍心湄、寶媽近日合開新網路節目《藍嬌雙寶》，前者有時尚女王美譽，後者則擅長烹飪，兩者會擦出何種火花令人期待。兩人第一次主持網路節目，除了教給觀眾寶媽的壓箱寶：美顏養身湯品之外，也會告訴大家如何以最便利、最簡單的方式做出時尚料理，讓身體無負擔。

節目名稱《藍嬌雙寶》以兩主持人名字來命名，寶媽身為做菜主力，究竟能否不被在一旁監督兼吐槽的藍心湄打擾呢？有別於一般正經八百的烹飪節目，24日晚上10點搜哇頻道首集播出。

(中時 )